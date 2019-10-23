في اول ممارسة لها.. 'قوات حفظ القانون' تنتشر أمام مبنى محافظة الديوانية

وقال مراسل الخليج 365، في المحافظة، إن قوات حفظ القانون وفي اول ممارسة لها انتشر، اليوم، أمام مبنى محافظة الديوانية استعدادا للتظاهرات المرتقبة في الخامس والعشرون من تشرين اول.

واعلن مكتب رئيس مكتب الوزراء عادل عبد المهدي، في 14 تشرين الاول الحالي، ان مجلس الامن الوطني قرر تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى.



ومن المتوقع خروج تظاهرات "سلمية" دعا اليها ناشطون "شباب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة المقبل الموافق 25 من تشرين اول الجاري، والتي تعد امتدادا لتظاهرات الاول من الشهر الحالي.