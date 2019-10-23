الاتحاد الخليجي يعلن تسلمه طلباً من نظيره العراقي لاستضافة 'خليجي 25'

وسحب الاتحاد الخليجي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، قرعة بطولة "خليجي 24" والتي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة للفترة من 27 تشرين الثاني وحتى التاسع من كانون الأول المقبلين.

وقال نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الشكيلي، في تصريح نقله الموقع الرسمي لاتحاد الكرة العراقي، إن "هناك طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة خليجي 25 ".



وأضاف "سيتم النظر في الطلب العراقي خلال الجمعية العمومية التي تنعقد على هامش خليجي 24".