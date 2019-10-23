الاتحاد الخليجي يعلن تسلمه طلباً من نظيره العراقي لاستضافة 'خليجي 25'

2019-10-23 | 13:53
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أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، اليوم الاربعاء، تسلمه طلباً من نظيره العراقي لاستضافة بطولة كأس الخليج "خليجي 25".
وقال نائب رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، جاسم الشكيلي، في تصريح نقله الموقع الرسمي لاتحاد الكرة العراقي، إن "هناك طلب من الاتحاد العراقي لكرة القدم لاستضافة خليجي 25 ".
وأضاف "سيتم النظر في الطلب العراقي خلال الجمعية العمومية التي تنعقد على هامش خليجي 24".
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