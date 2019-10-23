تسمية العميد رسول خيون قائدا لشرطة ذي قار بالوكالة

أفاد مصدر امني في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بتسمية العميد رسول خيون قائدا لشرطة ذي قار بالوكالة. وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "امرا صدر من وزارة الداخلية يقضي بتسمية، معاون قائد شرطة محافظة ذي قار العميد رسول خيون قائدا لشرطة المحافظة بالوكالة". وأوصت لجنة التحقيق باحداث التظاهرات، امس الثلاثاء، بإعفاء قائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار، بسبب استخدام العنف مع المتظاهرين مطلع الشهر الحالي.



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