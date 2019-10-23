الرئيس البوليفي يعلن عن انقلاب في بلاده

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس بوليفيا إيفو موراليس، الأربعاء، إن الإضراب العام في البلاد يُعَد بمثابة "انقلاب"، معربا عن ثقته بأنه فاز في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف موراليس، في مؤتمر صحفي، أنه واثق بالكامل من فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد.

كانت بوليفا قد شهدت إضرابا عاما، الثلاثاء، بعد ساعات من اندلاع أعمال عنف في عدة مدن إثر رفض المعارضة نتائج الانتخابات الرئاسية التي أظهرت أنّ الرئيس اليساري المنتهية ولايته إيفو موراليس يتجه للفوز من الدورة الأولى في تحوّل مفاجئ في النتائج اعتبره مرشح المعارضة كارلوس ميسا تزويرا.



وفي سوكري، العاصمة الدستورية، أضرم حشد النار في مبنى المحكمة الانتخابية بالمقاطعة، فيما دارت اشتباكات بين متظاهرين من أنصار مرشح المعارضة كارلوس ميسا والشرطة في كل من لاباز وبوتوسي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت تقارير في الإعلام المحليّ أنّ أعمال عنف اندلعت في عدة مدن أخرى.