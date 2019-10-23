الرئيس العراقي يجتمع بكبار المسؤولين لبحث الأوضاع السياسية

عقد الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، اجتماعا مع رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، ورئيس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان؛ لبحث الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي للرئيس العراقي، في بيان، الأربعاء، أنه "تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق قد قرر تشكيل هيئات جديدة للتحقيق ‏في حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام، خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الحالي.

وقال مجلس القضاء، في بيان وصل إلى "العين الإخبارية" نسخة منه، إنه "استنادا لأحكام المادة 35/ 3 من قانون التنظيم ‏القضائي، أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى بيانا بتشكيل هيئات تحقيقية في كل محافظة من ‏المحافظات العراقية التي وقعت فيها المظاهرات".

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ولفت إلى أن الهيئة الواحدة تتكون من 3 قضاة ‏تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث مقتل وإصابة المتظاهرين ‏والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا ‏المحال من الحكومة.‎

ودعا المدعين بالحق الشخصي عن القتلى والمصابين وذوي المفقودين ‏ووسائل الإعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة المقيم ‏فيها.

وأضاف المجلس أنه في حال تسجيل إخبارات سابقة لتلك الحوادث؛ فإنه يجب على المحاكم المسجل لديها إيداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاستكمال التحقيق فيها.‏

كانت اللجنة العليا للتحقيق في مظاهرات العراق قد أوصت، الثلاثاء، بإعفاء عدد من قادة الأجهزة الأمنية على خلفية سقوط قتلى ومصابين في المظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشهد العراق هذا الشهر مظاهرات غاضبة صاحبتها أعمال تخريب احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.