- 1/2
- 2/2
العين الإخبارية - محمد حسنالأربعاء 2019/10/23 03:11 م بتوقيت أبوظبي
أنداشاو طاسو المدير العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية
نفت السلطات الإثيوبية، الأربعاء، اعتقال الناشط السياسي الأورومي البارز، جوهر محمد، على خلفية احتجاجات وإغلاق طرق بالعاصمة أديس أبابا إثر أنباء عن توقيفه.
وقال المدير العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، أنداشاو طاسو، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، إن الأنباء التي تم بثها على مختلف المواقع الإخبارية باعتقال الناشط السياسي جوهر محمد، غير صحيحة وعارية من الصحة.
وأضاف أن الاحتجاجات وإغلاق الطرق التي شهدتها بعض المناطق المحيطة بالعاصمة أديس أبابا والمدن الأخرى في إقليم أوروميا، سببها التصريحات التي أدلى بها الناشط جوهر محمد حول محاولة اعتقاله من قبل السلطات الإثيوبية.
وأكد المسؤول الإثيوبي أنها "معلومات غير حقيقية جعلت أنصاره يخرجون إلي الشوارع لإغلاقها".
وأكد المدير العام لمفوضية الشرطة الفيدرالية الإثيوبية أن قوات الأمن ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان السلم والأمن.
وأشار إلى أنه تم توجيه جميع السلطات الأمنية بإزالة الحواجز من الطرقات وفتح الطرق التي تم إغلاقها وعطلت حياة المواطنين.
وناشد المسؤول الإثيوبي جميع المواطنين بالعمل على حماية السلام الذي بدأت تشهده البلاد.
وأوضح أن الشرطة الإثيوبية كانت تقوم بحماية ناشطين سياسيين منذ فترة طويلة عقب عودتهم للبلاد، لكن مؤخرا تم سحب الحراسة فظنوا أنها محاولة لاعتقالهم، الأمر الذي أدى إلى ما حدث اليوم.
وفي شهر أغسطس/آب 2018 عاد الناشط السياسي جوهر محمد، من الولايات المتحدة حيث كان يدير شبكة إعلام أوروميا التي كانت تبث برمجها باللغة الأورومية من هناك.
وعقب عودته، فتح جوهر مكتبا له بأديس أبابا، وبدأ بث مختلف الحلقات باللغة الأمهرية والإنجليزية والأورومية.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا تنفي اعتقال ناشط سياسي بارز عقب احتجاجات بالعاصمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.