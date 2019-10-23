الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة داخل حاوية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت الشرطة في جنوب شرقي إنجلترا اليوم الأربعاء أن خدمات الطوارئ عثرت على 39 جثة داخل حاوية يُعتقد أنها قادمة من بلغاريا.

وقالت شرطة مقاطعة إسكس إن الأمر بدأ بالتحقيق في بلاغ تم تلقيه في ساعة مبكرة من صباح اليوم بشأن "شاحنة بحاوية داخلها أشخاص" عند حديقة ووترجليد الصناعية قرب بلدة جرايز.

وأضافت الشرطة أن "خدمات الطوارئ وصلت للحاوية، ولكن للأسف تأكد وفاة 39 شخصا".

وذكرت أنه تم توقيف شخص /25 عاما/ من أيرلندا الشمالية للاشتباه في تورطه في قتلهم.