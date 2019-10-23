رئيس تونس الجديد يصل قصر قرطاج لتسلم مهامه بشكل رسمي

الأربعاء 23 أكتوبر 2019

قيس سعيد

متابعات_الخليج 365

تسلم الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد، الأربعاء، مفاتيح السلطة بقصر قرطاج، من الرئيس المؤقت محمد الناصر.



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وباشر الرئيس الجديد مهامه رسميا، وسط مجموعة من التحديات التي تنتظره، وفي جو تسود البلاد فيه انقسامات حادّة وتجاذبات سياسية عميقة.

وبات سعيد الرئيس السابع للجمهورية التونسية، خلال مراسم تنصيب تعقد في قصر قرطاج التي شملت إطلاق 21 طلقة، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية اليوم في مقر البرلمان بمنطقة باردو وسط العاصمة تونس، متبوعا بخطاب توجه به إلى التونسيين، وتحدث فيه عن ملامح برنامجه، وذلك بعد 10 أيام على فوزه في الانتخابات الرئاسية أمام مرشح حزب "قلب تونس" رجل الأعمال نبيل القروي.

ومن المقرر أن يتولى أستاذ القانون، الذي لا يملك أيّ خبرة سياسية ودبلوماسية وتجربة انتخابية، ولم يكن يعرفه أي أحد من التونسيين قبل الثورة التونسية التي دفعت به ليصبح واحدا من أبرز نجوم وسائل الإعلام، منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة التونسية ويصبح رئيس مجلس الأمن القومي.