شكرا لقرائتكم خبر عن قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية.. والجيش يعيد فتحها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) تواصل اليوم قطع الطرق الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية من قبل المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اليوم أن الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت بالجنوب اللبناني مقطوع بالعوائق والإطارات المشتعلة، إضافة إلى طرق تربط العاصمة بشمال لبنان ومناطق في منطقة كسروان بجبل لبنان، فيما تعمل وحدات تابعة للجيش اللبناني على فتح الطرق وإعادة الأمور إلى طبيعتها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع للطرقات الرئيسية في معظم المناطق اللبنانية.. والجيش يعيد فتحها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.