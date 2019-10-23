شكرا لقرائتكم جديد شبيهة أنجلينا جولي.. "اعترافات" على تلفزيون إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تعد الاعترافات القسرية التي تعرض على شاشة التلفزيون الإيراني تقتصر على النشطاء السياسيين المعتقلين فحسب، بل شملت أيضاً مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وعرضت القناة الثانية للتلفزيون الإيراني، مساء الثلاثاء، ما وصفتها بـ"اعترافات" فتاة إيرانية نشطة على إنستغرام وتعرف بلقب "سحر تبر" (21 عاماً) والتي كانت تشبه نفسها بالممثلة الأميركية، أنجلينا جولي.

وذكر التقرير أن فاطمة خ، المعروفة باسم "سحر تبر"، اعتقلت قبل حوالي 17 يوماً، بأمر من مكتب المدعي العام في طهران بتهمة "الترويج للعنف ونشر الإباحية وتشجيع الشباب على الفساد".

سعياً للشهرة

وقالت الفتاة في "اعترافاتها" إنها كانت تصمم الصور التي نشرتها خلال السنوات الثلاث الماضية باستخدام الفوتوشوب، لأنها كانت تريد أن تصبح مشهورة.

وأضافت: "لأن الكثير الناس كانوا يتابعونني، اعتقدت أن ما كنت أقوم به كان صواباً وقمت بتوسيع أنشطتي".

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ولدى سحر أكثر من 486 ألف متابع، حيث وصف تقرير التلفزيون الإيراني بأنها "ضحية شخصيتها المضطربة" واتهمها بـ"السعي إلى نشر الابتذال في المجتمع" عبر وسائل التواصل.

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 3 شابات، بسبب نشرهن مقاطع فيديو عن رقصهن في أماكن عامة، عبر "إنستغرام" وهو الموقع الاجتماعي الوحيد غير المحظور في البلاد.

أحكام قاسية

وتمنع إيران الرقص في الأماكن العامة منعاً باتاً، لكن تحميل لقطات من الرقص على وسائل التواصل هو أمر جديد تواجهه السلطات القضائية.

ولا يتردد القضاء في إصدار أحكام قاسية ضد من يقومون بنشر مقاطع للرقص على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت السلطات قد أعلنت في 6 تشرين الأول/أكتوبر الحالي عن اعتقال سحر تبر، التي أثارت جدلاً واسعاً عام 2017 عندما انتشرت صوراً لها أظهرتها شبيهة بأنجلينا جولي لكن بشكل غريب جداً حيث ادعت أنها أجرت عدة عمليات تجميل لتصبح على شكل الممثلة الأميركية.

واعترفت فيما بعد أنها لا تشبه جولي في الحقيقة، إلا أنها تقوم بالتلاعب عبر الماكياج والفوتوشوب لتبدو مثلها كما لم تقم بأية عمليات تجميل.