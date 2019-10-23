«مسرح عمليات البحر الأحمر» .. وصول عناصر من القوات المسلحة الأردنية لمصر

الموجز
وصلت إلى جمهورية مصر العربية عناصر من القوات المسلحة الأردنية للمشاركة في فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة - 5"، والذي يستمر على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر.
جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.
يشارك في أنشطة التدريب عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، حيث بدأت المرحلة الأولى بإصطفاف القوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين الشقيقين .
وتتضمن خطط التدريب عقد عدد من المؤتمرات والمحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم العملياتية، كذلك تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات البرية والبحرية والتي تساهم في نقل وتبادل الخبرات التدريبية بين الجانبين وتنفيذ مختلف المهام، بما يؤكد قدرة العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة أى تحديات أو مخاطر قد تستهدف أمن وإستقرار المنطقة .
يأتي تدريب "العقبة - 5" إستكمالاً لسلسلة من التدريبات المشتركة التي تنفذها مصر والأردن حيث يجري تنفيذه سنوياً بالتبادل بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، بما يدعم علاقات التعاون العسكري والأمني ويساهم في إكتساب المهارات القتالية بين القوات المشاركة للوصول إلى مستوى راقي من العمل الجماعي المشترك .
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