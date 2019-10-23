«15 دقيقة من العار» مع مونيكا لوينسكي .. تفاصيل الفضيحة الجنسية التي أطاحت بالرئيس الأمريكي «بيل كلينتون»

الموجز

تولت، مونيكا لوينسكي، المتورطة في فضيحة جنسية لها علاقة بعزل الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون إنتاج فيلم "15 دقيقة من العار" وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت الوكالة الروسية أن الفيلم يسلط الضوء على أشخاص تعرضوا للإهانة والنقد العلني.

وقالت رئيسة قسم أفلام الفيديو المميز في موقع HBO الإلكتروني الأمريكي، سارا أوبري، إن مونيكا، بصفتها ناشطة متخصصة في مقاومة المطاردة، هي أفضل شخصية لائقة لتحقيق هذا المشروع.

الفضيحة الجنسية بشأن العلاقة بين بيل كلينتون وعشيقته مونيكا لوينسكي اندلعت عام 1998 وكادت أن تؤدي إلى إقالة الرئيس الـ42 للولايات المتحدة حيث صوت مجلس النواب الأمريكي مع عزل الرئيس، لكن مجلس الشيوخ عارض ذلك.