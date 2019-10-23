خلال القمة المصرية الروسية.. السيسى يدعوا بوتين لحضور مراسم وضع حجر أساس محطة الضبعة والمنطقة الاقتصادية.. ويؤكد: نتطلع إلى دوركم فى دعم جهود التنمية فى الدول الإفريقية.. وفلاديمير يخصص 190 مليون دولار للبنية الأساسية للمحطة النووية

الموجز

تعقد القمة المصرية الروسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

وتعقد القمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد الافريقي وفلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، وينظم القمة المنتدى مؤسسة Roscongress بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الروسيتين ومركز التصدير الروسي وبنك التصدير والاستيراد الإفريقي African Export-Import Bank.

محطة الضبعة

بدوره، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية التعاون بين مصر وروسيا فى إنشاء محطة الضبعة النووية، والانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بالمشروع بما يسمح بالبدء فى عملية التنفيذ وأن يتم الانتهاء منه وفقا لما تضمنه العقد المبرم بشأن المحطة المرجعية.

دعوة لبوتن لزيارة مصر

وجدد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى، دعوته لبوتين بزيارة مصر للمشاركة فى مراسم وضع حجر الأساس فور تحديد تلك الفعالية إلى جانب الاحتفالية الكبرى التى ستتم بشأن توقيع العقد التشغيلى والإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية فى مصر.

الدعم المالي والفني

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى قيام الجانب الروسى بإنهاء الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المالى والفنى لهيئة الرقاية النووية والاشعاعية من أجل تنفيذ المشروع النووى فى الضبعة حتى يتثن الالتزام بالجدول الزمنى المقرر.

القمة الإفريقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسى لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادى فى ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية، معربا عن أمله فى أن القمة ستضع تصورات مستقبلية للعلاقة بين روسيا والدول الأفريقية فى إطار مبدأ المنفعة المشتركة.

شريكًا للدول الإفريقية

وأضاف الرئيس السيسى، خلال القمة المصرية الروسية مع الرئيس بوتين، أن الجانب الروسي شريكا للدول الأفريقية، مشيرا إلى أن الدول الأفريقية تتطلع إلى مساهمة روسيا فى دعم جهود التنمية فى أفريقيا والمساهمة فى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، خاصة مشروعات توليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق.

الانفتاح على العالم

قال الرئيس، إن أفريقيا ترحب بالانفتاح على العالم، لتحقيق نقلة نوعية فى تحقيق التنمية والتقدم فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه يجدد الدعوة مؤسسات القطاع الخاص الروسية والعالمية والمؤسسات الدولية للتمويل فى أفريقيا فهذا التوقيت للاستثمار والتنمية فى أفريقيا، بما يحقق لشعوب القارة أحلامها فى التقدم والتحديث والتنمية المستدامة الذى تستحقه.

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وأضاف الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والقمة الأفريقية الروسية فى مدينة سوتشى الروسية، أن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يستند إلى مبادئ المصلحة المشتركة والملكية افريقية فى إطار يهدف إلى دعم التنمية الشاملة والمستدامة فى القارة الأفريقية من خلال 3 ركائز، وهى الإسراع فى التحول الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمشاركة المجتمعية، وتعزيز السلم والاستقرار وفق الرؤية الأفريقية الواردة فى أجندة 2063، واهداف التنمية المستدامة الأممية 2030.

وتابع الرئيس السيسى فى نهاية كلمته، قائلا: "أؤكد تطلعى لأن يسهم هذا المحفل فى مزيد من التعاون بين الجانبين الأفريقى والروسى فى مختلف المجالات خلال السنوات المقبلة".

العلاقات الثنائية

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فى أكتوبر عام 2018، موضحا أنه يتطلع إلى مزيد من الارتقاء بها وتطويرها فى مختلف المجالات.

المنطقة الصناعية



وأضاف الرئيس السيسى، خلال القمة الروسية المصرية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سوتشى الروسية - على هامش انطلاق القمة المصرية الأفريقية - أن الدولة المصرية مهتمة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس والانتهاء من صياغة عقد التشغيل وتذليل أى عقبات أى شركات روسية.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.

بوتن يعرب عن سعادته

أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن سعادته لحضور الرئيس السيسي القمة الأفريقية الروسية، مجددا الترحيب بالرئيس السيسي قائلا: "هذا لقاؤنا الثالث وسعيد جدا بحضورك ومرحب بك".

وقال الرئيس الروسيى بوتين خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى، اليوم الأربعاء، إن هناك تعاونا بين مصر وروسيا فى مجال محاربة الإرهاب، مشيرا إلى التعاون التجارى بين البلدين وبناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، فضلا عن إنشاء محطة الضبعة النووية.

تخصيص 190 مليون دولار

وكشف بوتين عن تخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية.

يذكر أن قمة "روسيا – إفريقيا" التي تعقد في سوشي الروسية على مدار يومي 23-24 أكتوبر الجاري، الأولى من نوعها من حيث مستوى الحدث في العلاقات الروسية الافريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الافريقي هذا العام، وفق بيان رسمي للتمثيل التجارى.