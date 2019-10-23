الكرملين: روسيا ستضطر للانسحاب من شمالي سوريا إذا لم ينسحب الأكراد من هناك

أكّد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية تخلّت عن الأكراد في شمالي سوريا وخانتهم"، لافتًا إلى أنّ "الآن يفضّلون ترك الأكراد على الحدود وإجبارهم على محاربة الأتراك".
وأعلن أنّ "في حال لم ينسحب الأكراد من المناطق المُتّفق عليها (في الاتفاق الروسي- التركي) في شمالي سوريا، ستضطر الشرطة العسكرية الروسية وحرس الحدود السوري للانسحاب، وسيواجهون ضربات الجيش التركي".
واعتبارًا من الساعة الـ12:00 ظهرًا من اليوم الأربعاء 23 تشرين الأول 2019، سيدخل حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية إلى الجانب السوري من الحدود السورية التركية، خارج منطقة عمليّة "نبع السلام"، بغية تسهيل إخراج عناصر "ي ب ك" وأسلحتهم حتّى عمق 30 كم من الحدود السورية التركية، وينبغي الانتهاء من ذلك خلال 150 ساعة.
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