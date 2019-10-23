محاكمة منفذي اعتداءات يناير 2015 في فرنسا تبدأ في مايو









اسماء السيد - باريس: أعلن محامون ومصدر قضائي لوكالة فرانس برس الأربعاء أن المحكمة الجنائية ستنظم من 4 مايو إلى 10 يوليو المقبلين في باريس، أولى المحاكمات في قضية الاعتداءات الجهادية التي ضربت فرنسا في يناير 2015.

وسيمثل 14 مشتبهًا فيه أمام محكمة جنائية خاصة. ويشتبه في أن هؤلاء قدموا بدرجات متفاوتة دعمًا لوجستيًا إلى الأخوين كواشي وأيدي كوليبالي الذين نفذوا الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة في باريس، وشرطية لبلدية مونروج وسوبرماركت يبيع أغذية يهودية، ما أسفر عن سقوط 17 قتيلًا في المجموع.

