رسميًا.. تنصيب الإمبراطور الجديد لليابان

فى حفل ضخم شهده القصر الإمبراطورى فى طوكيو، تم تنصيب ناروهيتو، إمبراطور اليابان الجديد، رسميًا، أمس، بحضور ألفى مدعو، من بينهم رؤساء دول وشخصيات كبرى من حوالى 180 بلدًا. وقال ناروهيتو وبجانبه الإمبراطورة ماساكو، وكلاهما يرتدى لباسا تقليديا خاصا بهذه المراسم الاستثنائية: «إلى البلد والعالم، أعلن تنصيبى».
وناروهيتو، البالغ من العمر 59 عامًا، هو حفيد الإمبراطور هيروهيتو، الذى خاضت القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية فى عهده، فيما يعد أول إمبراطور يابانى يولد بعد أن وضعت الحرب أوزارها.
وبالنظر إلى ناروهيتو وزوجته ماساكو، وهى دبلوماسية سابقة عمرها 55 عاما، تشمل خبرة طويلة فى الدراسة والعيش فى الخارج، فإن الآمال كبيرة فى أنهما قد يكونان أكثر انفتاحا على العالم وأقرب إلى حياة كثير من اليابانيين.
وأصبح ناروهيتو بعد اعتلائه «عرش الأقحوان» رسميًا فى مايو الماضى، الإمبراطور الـ126 لليابان، غداة تخلى والده أكيهيتو عن العرش، فى أول خطوة من نوعها يقدم عليها إمبراطور يابانى منذ 200 عام.
وقام الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو بالتنازل عن العرش فى مراسم قصيرة وبسيطة، بعد ولاية استمرت 3 عقود، وجه أكيهيتو خلالها الشكر للشعب اليابانى، وقال إنه عمل من أجل السلام. وشهدت المرحلة الأولى لمراسم نقل الإمبراطورية، وضع أمناء الإمبراطورية الأختام الرسمية والخاصة، إلى جانب حقائب تحتوى على 2 من «الرموز الثلاثة المقدسة» لليابان - سيف وجوهرة - على مكاتب أمام الإمبراطور الجديد، كبرهان على انتقال صحيح للإمبراطورية.
وحضر المراسم مجموعة صغيرة من أفراد الأسرة الملكية البالغين وممثلين من الأفرع الثلاثة للحكومة، من بينهم رئيس الوزراء شينزو آبى، وأعضاء حكومته.
يذكر أن آخر انتقال للعرش فى اليابان كان عام 1989 أثناء تشييع الإمبراطور هيروهيتو، والد أكيهيتو.
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