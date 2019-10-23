وزير قطاع الأعمال: مشروع "جسور" يُعزّز التجارة الخارجية بين مصر والدول الإفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من مشروع "جسور"، لربط مصر بالدول الأفريقية، وفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية، عبر نافذة واحدة للتعامل مع المصدرين والمستوردين، مشيراً إلى أن تم البدء بتدشين رحلات مُنتظمة للشحن البحري، من ميناء العين السُخنة إلى ميناء مومباسا فى دولة كينيا. Advertisements وأوضح الوزير أن مشروع "جسور" يأتي بهدف تعزيز التجارة الخارجية بين مصر والقارة الأفريقية، ويشمل في مرحلته الأولى دول شرق ووسط أفريقيا، وذلك من خلال الشركات التابعة العاملة في مجالات النقل البحري والتأمين لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية ستكتمل عناصرها فى الربع الثانى من 2020، لتشمل توفير خدمات النقل البرى للبضائع، إلى جانب تحديد مخازن فى دولتين بشرق أفريقيا من خلال استشارى وإقامة معارض دائمة للسلع، والتأمين على البضائع من خلال شركات التأمين التابعة.

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