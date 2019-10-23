شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى البرلمان توافق على تصفيح مجرى السيول بقرية جبل الطير البحرية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح برغبة مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بتصفيح مجرى السيول الموجود بقرية جبل الطير البحرية، التابعة لمركز سمالوط بالمنيا.

وأوضح النائب سمير رشاد أبو طالب فى اقتراحه، أن جزءا كبيرا من مجرى السيول الموجود بالقرية غير مصفح، ما يهدد ويُنذر بوقوع كوارث مستقبلية فى حالة انهيار الجزء الجانبى للمخر، لافتا إلى أن هذا المخر تسبب فى وقوع العديد من الحوادث المتكررة لبعض الأهالى، ما يُشكل خطورة كبيرة على أبناء المنطقة، موضحا أن المسافة المراد تصفيحها تبلغ نحو كيلو متر واحد، تمر وسط الكتلة السكنية.

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كما وافقت اللجنة أيضا، خلال اجتماعها اليوم، على اقتراح برغبة مُقدم من النائب سمير رشاد بإنشاء كوبرى على البحر اليوسفى، يربط بين قرية الأنصارى وحسين أبو على، من الناحية الغربية بمركز سمالوط بالمنيا، والناحية الشرقية قرية مرزوق، بمركز مطاى، بنفس المحافظة.

وأوضح النائب أن الكوبرى يربط بين العديد من القرى والنجوع على الناحيتين الشرقية والغربية، لافتا إلى أن سبب تقديم مقترحه يعود إلى ارتفاع الكثافة السكانية بالقرى الواقعة فى تلك المنطقة، بالإضافة إلى أهمية تقليل وقت الانتقالات للمواطنين، مشيرًا إلى أن أقرب كوبرى يبعد مسافة كبيرة عن المكان المراد إنشاء كوبرى جديد به.