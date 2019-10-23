شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: قمة سوتشى بين الرئيسين السيسى وبوتين تاريخية وترسخ لمرحلة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان قمة منتجع سوتشى الروسى وهى القمة المصرية الروسية الثالثة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنها تاريخية وترسخ لمرحلة جديدة من التعاون بين القاهرة وموسكو فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها.

وأشاد حسب الله بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن مصر حرصت على التنسيق الكامل مع الجانب الروسى لإنجاح القمة الأفريقية الروسية والمنتدى الاقتصادى فى ضوء المشاركة الكبيرة من الدول الأفريقية، معربا عن أمله فى أن القمة ستضع تصورات مستقبلية للعلاقة بين روسيا والدول الأفريقية فى إطار مبدأ المصالح المشتركة.

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وقال "حسب الله" فى بيان له أصدره اليوم إن الرئيس السيسى حرص على اعطاء أولوية لقضايا القارة السمراء خلال هذه القمة بتأكيده أن الدول الأفريقية تتطلع إلى مساهمة روسيا فى دعم جهود التنمية فى أفريقيا والمساهمة فى تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالقارة الأفريقية، خاصة مشروعات توليد الطاقة ومشروعات ربط الطرق وإشادته بالعلاقات الثنائية بين مصر وروسيا على مختلف الأصعدة منذ توقيع الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فى أكتوبر عام 2018، موضحا أنه يتطلع إلى مزيد من الارتقاء بها وتطويرها فى مختلف المجالات اضافة الى اشادته بالشراكة والتعاون مع روسيا فى مجال تطوير منظومة السكك الحديدية وتصنيع عربات القطارات فى مصر وتأكيده بأن الدولة المصرية مهتمة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية فى محور قناة السويس والانتهاء من صياغة عقد التشغيل وتذليل أى عقبات أى شركات روسية.

كما أشاد الدكتور صلاح حسب الله بتأكيد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الروسية بسوتشى باننا نعول على قيام الشركة الروسية بتوريد أول دفعة من عربات القطارات بإجمالى 1300 عربة فى مطلع ديسمبر القادم مؤكدا على أهمية التعاون بين مصر وروسيا فى إنشاء محطة الضبعة النووية والانتهاء من تسوية المسائل العالقة المرتبطة بالمشروع بما يسمح بالبدء فى عملية التنفيذ وأن يتم الانتهاء منه وفقا لما تضمنه العقد المبرم بشأن المحطة المرجعية وتجديد الرئيس السيسي خلال القمة المصرية الروسية فى سوتشى دعوته لبوتين بزيارة مصر للمشاركة فى مراسم وضع حجر الأساس فور تحديد تلك الفعالية إلى جانب الاحتفالية الكبرى التى ستتم بشأن توقيع العقد التشغيلى والإعلان عن تدشين المنطقة الاقتصادية الصناعية فى مصر وأهمية قيام الجانب الروسى بإنهاء الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم المالى والفنى لهيئة الرقاية النووية والإشعاعية من أجل تنفيذ المشروع النووى فى الضبعة حتى يتثن الالتزام بالجدول الزمنى المقرر وتعزيز التعاون العسكرى بين مصر وروسيا بما يسهم فى بناء القدرات العسكرية المصرية باعتبار روسيا شريكا تقليديا عسكريا لمصر منذ عقود.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية الى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لاعرابه عن سعادته لحضور الرئيس السيسي القمة الأفريقية الروسية وتجديده الترحيب بالرئيس السيسي بقوله: "هذا لقاؤنا الثالث وسعيد جدا بحضورك ومرحب بك" إضافة إلى تأكيد الرئيس الروسى بوتين بأن هناك تعاونا بين مصر وروسيا فى مجال محاربة الإرهاب والتعاون التجارى بين البلدين وبناء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، فضلا عن إنشاء محطة الضبعة النووية وتخصيص 190 مليون دولار للبنية الأساسية لمحطة الضبعة النووية.