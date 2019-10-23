شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" توافق على تغطية ترعة بقنا وترميم كوبرى بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول بتغطية ترعة مكرم بقرية "الشرقى بهجورة" مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، وطالبت اللجنة بضرورة تخصيص الاعتمادات المالية لهذا الغرض.

ومن جانبه أكد المهندس صبرى مختار أبو شامة، رئيس الادارة المركزية للرى والموارد المائية بمحافظة قنا، أن أعمال التغطية لتلك الترعة مُدرجة ضمن خطة عمل ممولة من البنك الدولى للعام المالى 2020/2021، موضحا أن التغطية المطلوبة تأتى فى إطار مطابقتها للمعايير والضوابط الخاصة بمشروع التغطية.

وفى سياق متصل أكد وجدى البيلى سكرتير عام مساعد محافظة قنا، أن تكلفة التغطية ستبلغ 4.5 ملايين جنيه، لافتا إلى أن المحافظة ليس لديها مانع إذا ما توفرت الاعتمادات المالية للتغطية، موضحا أن الموازنة الخاصة بالمحافظة لا يُمكنها تحمل تلك التكلفة، مطالبا بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ المشروع.

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كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى أيضا، خلال نفس الاجتماع، على اقتراح برغبة مُقدم من النائب سيد أحمد محمد سيد أحمد بترميم الكوبرى الكائن على مصرف 11 نهاية بحر السخاوى الغربى مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ.

وطالب النائب فى اقتراحه بضرورة إحلال وتجديد الكوبرى، فيما قال المهندس عيسوى محمد الشناوى رئيس الإدارة المركزية للصرف بمحافظة كفر الشيخ إن حالة الكوبرى جيدة ولا تحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد بل تحتاج فقط إلى طبقة خرسانة.

وأشار إلى أنه تم إجراء معاينة على الطبيعة وتم التواصل مع النائب صاحب الاقتراح، خاصة أن هذا الكوبرى تم إنشائه عام 2010 ولم يمر على إنشائه 10 سنوات منذ دخوله الخدمة وهو بحالة جيدة، فيما أكد اللواء ياسر الحفناوى، سكرتير عام مساعد محافظة كفر الشيخ، أن المحافظة ليس لديها مانع فى ترميم الكوبرى خلال العام الحالى.