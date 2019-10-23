شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان: وزارة الطيران المدنى نجحت فى مواجهة الأمطار بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على مدى الساعات الماضية الأوضاع داخل المطارات خاصة داخل مطار القاهرة الدولى بعد تعرض القاهرة الكبرى للأمطار.

وقال النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، أن جميع المسئولين بوزارة الطيران المدنى بقيادة وزير الطيران المدنى كانوا على مستوى المسئولية، ووافوا اللجنة بجميع التقارير والمعلومات عن الأوضاع الحقيقية داخل مطار القاهرة الدولى وبالصور والفيديوهات ولحظة بلحظة، مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك بعض الجهات التى أخفقت وفشلت فى مواجهة أمطار القاهرة الكبرى أمس إلا أن وزارة الطيران المدنى كانت على مستوى المسئولية وخففت من الآثار السلبية للأمطار.

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وحذر النائب عمرو صدقى، وزارة الطيران المدنى، من التهاون فى مواجهة الآثار السلبية للأمطار داخل مختلف المطارات على مستوى الجمهورية، خاصة أن محافظة الإسكندرية تتعرض حاليا للأمطار وعلى وزارة الطيران المدنى تكثيف الاستعدادات للحد من الآثار السلبية داخل مطار الإسكندرية، مؤكدا ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات فى هذا الصدد، خاصة أن هناك اقبالا كبيرا من سياح العالم حاليا على زيارة مختلف المحافظات والمدن السياحية والاثرية، إضافة إلى اقتراب موعد إقامة الاحتفالية العالمية لأوبرا عايدة بمحافظة الأقصر.

وأشاد النائب عمرو صدقى، بكشف شركة ميناء القاهرة الجوى الحقائق الكاملة بشأن الفيديو الذى تداوله من عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى حول وجود تراكم لمياه الأمطار داخل احدى صالات السفر بمطار القاهرة وأنه خاص بصالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 الواقعة بالطابق السفلى بالمطار القديم والتى تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبنى الركاب رقم 1 والتى تقوم بها شركة فرنسية وأن هذه الصالة مخصصة حاليا لتشغيل رحلات لإحدى شركات الطيران الخاصة بمعدل رحلة إلى رحلتين يوميا نظرا لأعمال التطوير ورفع الكفاءة ولا تقلع منها حاليا رحلات منتظمة لشركات أخرى، كما أن هذا المكان بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 و2 و3 التى تشهد تردد المسافرين من والى مطار القاهرة والتى لم تتأثر مطلقا بسوء الأحوال الجوية ومرفق الصور الدالة على ذلك.

وأعلن النائب عمرو صدقى، أنه مع قرار وزير الطيران المدنى، بغلق الصالة رقم 2 بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى لحين الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى حيث تدخل صالة 2 ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الصالات بمبنى الركاب بالمطار القديم والتى تقوم بها شركة فرنسية متخصصة فى الأعمال الإنشائية مشيدا بمساهمة إدارة مطار القاهرة الدولى فى توفير أتوبيسات (شاتل باص) لنقل الركاب والعاملين بداية من أقرب نقطة للطريق المؤدى للمطار إلى مبانى الركاب الثلاث بمطار القاهرة وذلك للتيسير عليهم ومساعدة المسافرين فى اللحاق برحلاتهم لوجهاتهم المختلفة وكذلك التيسير على العاملين لسرعة الوصول لمواقع عملهم.