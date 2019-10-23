شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة أحمد زويل تشكر "تعليم البرلمان" بالإبقاء على اسمه بالمدينة العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اتصالًا هاتفيًا من السيدة نانا زويل شقيقة العالم الجليل أحمد زويل لتعبر عن شكرها للجنة التعليم فى حفاظها على اسم العالم الجليل على المدينة العلمية " مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ".

وقال هاشم، لـ"الخليج 365" إن شقيقة العالم الجليل أعربت فى مكالمة هاتفيه معه مساء أمس، عن شكرها وتقديرها لحرص لجنة التعليم فى الحفاظ على اسم العالم الجليل على المدينة العلمية.

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وأضاف هاشم، أنه أكد لشقيقة العالم الجليل، أن أحمد زويل ليس ملكًا لعائلته فقط إنما ملك لمصر كلها، ورمزًا لها.

ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن الدكتور أحمد زويل رمز من الرموز العلمية فى مصر والعالم نفخر به وسيظل اسمه دائما رمزًا لهذه المدينة العلمية العظيمة، ومصر دائما تعتز بأبنائها وتخلد ذكراهم كنماذج قدوة لدفع الأجيال للتفوق والإبداع .

وأوضح هاشم، أنه وجه الدعوة إلى شقيقة العالم الجليل أحمد زويل، لحضور اللجنة، والتى أكدت بدورها حرصها على ذلك بمجرد نزولها القاهرة.