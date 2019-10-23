أمين لجنة الخطة بالبرلمان: أبهرنا العالم ببرنامج إصلاح اقتصادى طموح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أبهرت العالم والمؤسسات الاقتصادية الدولية بما حققته من نتائج ملموسة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى نفذته الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح الفقى، أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق نتائج ملموسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، مشيرا إلى أن تلك النتائج تمثلت فى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى بانخفاض نسبة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة وتراجع معدلات التضخم والبطالة وارتفاع معدلات التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 45 مليار دولار، وارتفاع معدل النمو الاقتصادى.
وشدد الفقى فى الوقت ذاته على ضرورة البدء فى برنامج الإصلاح الإدارى، مشيرا إلى أن إصلاح الجهاز الإدارى للدولة أمر ضرورى حتى لا يتم إهدار ما تحقق من نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
واستطرد أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "هناك بعض الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة يبددون جهود الدولة فى الإصلاح الاقتصادى والتشريعية، وهو ما أكد عليه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان عندما ذكر أن بعض الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة يمثلون الدولة العميقة ويعملون على تقويض عمل الوزراء".
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