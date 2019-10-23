بالصور.. تشييع جثمان الطفلة مروة "ضحية الأمطار" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:

شيع المئات من أهالي المجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، جنازة الطفلة مروة صادق عبدالحميد، 9 سنوات؛ وذلك بعد ساعات قليلة من مصرعها إثر إصابتها بصعق كهربائي تعرضت له، عقب ملامستها عمود إنارة، سقطت عليه مياه الأمطار.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطفلة بمسجد "الهدى والنور" بالمجاورة 46، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير ودفنها بمقابر مدينة العاشر من رمضان.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، نائب مدير الأمن لقطاع الجنوب، بورود بلاغ بمصرع الطفلة، إثر إصابتها بصعق كهربائي.

وتبين حدوث ماس كهربائي بعمود الإنارة بسبب حالة التقلبات التي تشهدها المدينة في الطقس، فيما حرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن.