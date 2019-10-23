الرئاسات الثلاث العراقية تؤكد ضرورة حماية المتظاهرين وتنفيذ مطالبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد – (أ ش أ): أكدت الرئاسات الثلاث العراقية ضرورة تأمين الحماية للمتظاهرين، وتنفيذ مطالبهم المشروعة. وقالت رئاسة الجمهورية - في بيان صحفي بثته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الأربعاء - "إن الرئيس برهم صالح استضاف اجتماعا، عقد في قصر السلام ببغداد، ضم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لتدارس الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد". وأكد الاجتماع أهمية المضي بجداول زمنية ثابتة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين في الاصلاح ومكافحة الفساد وتأمين حماية الحق الدستوري في التظاهر السلمي وحرية التعبير وحماية الأمن والممتلكات العامة والسلم المجتمعي.

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