السجن 7 سنوات لخفير وعامل قتلا مزارعًا بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي الجزار، وشريف عفت مصطفى، وأمانة سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن، بالسجن ٧ سنوات لخفير وعامل، متهمين بقتل مزارع، بقرية أولاد عمرو، بقنا.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2017 عندما قام "سعيد.إ.ح"، خفير، و"عيد.إ"، عامل، مقيمين بقرية أولاد عمرو بقنا، بقتل محمود سريع محمد شحات، مزارع، بسبب وجود خلافات على قطعة أرض زراعية، حيث تربصوا له وقتلوه رميًا برصاص بندقية آلية.