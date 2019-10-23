"أمن القاهرة": ضبط المتهمين بسرقة 478 ألف جنيه من أمام بنك بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على 3 عاطلين، سرقوا حقيبة بداخلها 478 ألف جنيه بمدينة نصر.

تبلغ للمقدم حسام ناصر، رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بواقعة سرقة أمام البنك الأهلي القطري فرع مصطفى النحاس، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المبلغ أمير مساعد مدير محل للحلويات والمخبوزات والذي قرر باستلامه مبلغ 478.690 ألف جنيه داخل حقيبة من الفرع عمله لإيداعها بحساب المحل بفرع البنك محل البلاغ، وعقب وصوله أمام مدخل البنك المشار اليه فوجئ بقيام شخص بخطف الحقيبة من يده ولاذ بها بالفرار مستقلاً دراجة بخارية لم يتمكن من التقاط أرقامها قيادة شخص آخر كان بانتظاره ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، للقبض على المتهم.

ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلا من رمضان عامل سابق بذات المحل عمل المجني عليه، عاطف، عاطل، محمود، عاطل.

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وعقب تقنين الاجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن الرواد إسلام سمير وأحمد الوكيل وإبراهيم الغمري ومحمد مجلي وكريم الفقي وإسلام صبحي، ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

وبمواجهتهم أمام العميد إبراهيم بحبح، مفتش المباحث، بالتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالمحل عمل المجنى عليه، وعلمه بطبيعة عمل الأخير وقيامه بتوريد المبالغ المالية قيمة ايراد المحل للبنك المشار إليه، فخطط لسرقته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهان الثاني والثالث لتنفيذ مخططه واخبرهما بخط سير المجنى عليه عقب استلامه المبلغ المالي لإيداعه بفرع البنك محل البلاغ، وارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وبمواجهة المتهمان الثاني والثالث بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها.

تم بإرشادهم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه بمكان اخفائه اعلى سطح عقار تحت الانشاء بالمنطقة محل سكنهم، وأقروا بتخلصهم من الدراجة البخارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة بالمنطقة الجبلية بالمقطم، وباستدعاء المجني عليه اتهمهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، واحاله اللواء طارق راشد، مساعد فرقة مصر الجديدة، والعميد خالد يونس، مأمور قسم أول مدينة نصر، والعقيد معتز عبد الكريم، نائب المأمور، إلى النيابة العامة.