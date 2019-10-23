انطلاق جلسة مشروع تعزيز التغيرات المناخية ضمن أسبوع المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: انطلقت منذ قليل فعاليات جلسة مشروع تعزيز التغيرات المناخية لليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه، بحضور الدكتورة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ومندوب وزارة البيئة ومدير صندوق المناخ الأخصر. وتهدف الجلسة لوضع التوصيات الخاصة بالحد من خطورة التغيرات المناخية على الشعوب والتي تعد قضية عالمية تحتاج إلى توافر الجهود الدولية.

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