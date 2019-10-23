أمين "البحوث الإسلامية" يبحث التعاون المشترك مع وفد الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بمكتبه اليوم، الدكتور طاهر مير من منظمة الصحة العالمية، ويرافقه أيمن قناوي المستشار الإعلامي للبرنامج الاستشاري الإسلامي (مكافحة شلل الأطفال)، لبحث كيفية التعاون المشترك في جوانب البرامج التوعوية التي ينفذها المجمع.

وحسب بيان اليوم الأربعاء، رحب عياد بالوفد معربًا عن سعادته بالتعاون المثمر والهادف مع جميع الهيئات والمنظمات المختلفة لخدمة الإنسانية في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بدعم خطط التعاون المشترك بما يحقق صالح المجتمع.

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وعرض عساد للوفد صورة إجمالية للدور الذي يقوم به مجمع البحوث الإسلامية سواء ما يتعلق منه بالإصدارات العلمية، أو الاتصال المباشر مع الناس على المستوى المحلي والدولي، والأعمال التي تقوم بها الإدارات واللجان المختلفة للمجمع، فضلًا عن الحملات التوعوية التي تلبي احتياجات الناس اليومية.

وعرض جهود مصر والأزهر الشريف في دعم الطلاب الوافدين، وما يقدم لهم من عناية خاصة ورعاية علمية وتهيئة الأجواء المناسبة لهم للدراسة، والدور العالمي الذي يؤديه مبعوثو الأزهر إلى دول العالم المختلفة.

وأبدى الوفد إعجابه وتقديره للدور المهم للأزهر الشريف وهيئاته العلمية ومن أبرزها مجمع البحوث الإسلامية، وأهمية التعاون المشترك مع الأزهر الشريف، في مختلف تلك الجوانب خاصة ما يتعلق بجانب الوعي لدى الناس.