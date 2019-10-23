حركة تنقلات بقطاع البترول.. وتعيين رئيس جديد لشركة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أصدر طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تعيينات وتنقلات جديدة ببعض الشركات وهيئة البترول، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأربعاء.

وتضمنت الحركة تعيين أشرف بهاء الدين أبوالفتوح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المشروعات الهندسية والاستشارات الهندسية "إنبي"، وذلك اعتبارا من 31 أكتوبر الجاري.

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كما شملت الحركة تعيين أيمن محمود إبراهيم عمارة نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، للتخطيط والمشروعات، وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

وتضمنت الحركة أيضا تعيين أشرف محمد إمام دياب رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات البترول البحرية "PMS"، اعتبارا من 14 نوفمبر المقبل.

وقالت الوزارة إن هذه الحركة تأتي في إطار حرصها على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف التي تخلو بإحالة شاغليها لسن التقاعد القانوني.