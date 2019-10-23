جريمة فظيعة في المغرب ..مغربي يقتل والده ويقطع جثته

أقدم مواطن مغربي على قتل والده بطريقة مروعة، في مدينة ”عين حرودة“ بضواحي الدار البيضاء، في المغرب.
وذكرت السلطات الأمنية في المدينة، أن ”مواطنًا أقدم على قتل والده وتقطيع جثته إلى أطراف، وتركها في المنزل، ليتم اكتشاف الجريمة بعد انبعاث روائح من مكان وقوع الجريمة؛ وذلك بعد جدال حاد بينهما“.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن ”رائحة كريهة كانت تنبعث من منزل الضحية، قادت بعض السكان إلى اكتشاف الجريمة، حيث عثروا على جثة رجل مقطعة ومشوهة، قبل أن يتصلوا بالأجهزة الأمنية، التي باشرت تحقيقاتها في القضية“.
ورجحت مصادر مقربة من أقرباء الضحية، أن ”يكون الجاني متعاطيًا للمخدرات وحبوب الهلوسة التي أصبحت منتشرة بشكل كبير بين شباب المنطقة“..
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