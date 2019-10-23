مجلس القضاء الأعلى العراقي يشكل هيئات تحقيقية ‏بحوادث التظاهرات

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق ‏بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام، خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الحالي .

وقال المجلس - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه استنادا لاحكام المادة (35 / 3) من قانون التنظيم ‏القضائي، أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى قرارا بتشكيل هيئات

تحقيقية في كل محافظة من ‏المحافظات التي وقعت فيها التظاهرات"، لافتا إلى أن "الهيئة الواحدة تتكون من ثلاثة قضاة ‏تحقيق وعضو ادعاء عام يتولون التحقيق بخصوص حوادث استشهاد واصابة المتظاهرين ‏والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام وعلى ضوء ما ورد بتقرير اللجنة الوزارية العليا ‏المحال من الحكومة".‎ودعا مجلس القضاء الأعلى ، المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ‏ووسائل الإعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن ‏فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ‏ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها " .‏يذكر أن العراق قد شهدت مطلع أكتوبر الحالي ، اندلاع تظاهرات في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.