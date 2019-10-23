مجلس القضاء الأعلى العراقي يشكل هيئات تحقيقية ‏بحوادث التظاهرات

قرر رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الأربعاء، تشكيل هيئات تحقيقية للتحقيق بحوادث مقتل وإصابة المتظاهرين والقوات الأمنية والاعتداء على وسائل الإعلام، خلال التظاهرات التي شهدتها البلاد مطلع الشهر الحالي .
وقال المجلس - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه استنادا لاحكام المادة (35 / 3) من قانون التنظيم القضائي، أصدر رئيس مجلس القضاء الاعلى قرارا بتشكيل هيئات
ودعا مجلس القضاء الأعلى ، المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء والمصابين وذوي المفقودين ووسائل الإعلام الذين تم الاعتداء عليهم إلى مراجعة تلك الهيئات كل حسب المحافظة الساكن فيها وفي حال تسجيل اخبارات سابقة لتلك الحوادث فانه يجب على المحاكم المسجل لديها ايداعها لدى الهيئات التحقيقية حسب الاختصاص المكاني للحادث لاكمال التحقيق فيها " .
يذكر أن العراق قد شهدت مطلع أكتوبر الحالي ، اندلاع تظاهرات في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة.
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