شرطة النرويج: حادث الدهس بالعاصمة لا يبدو إرهابيًا

أعلنت وكالة الأمن الداخلي في النرويج، اليوم الأربعاء، أن حادث دهس شخصين بسيارة إسعاف مسروقة بالعاصمة أمس لا يبدو حادثًا إرهابيًّا، وفقا للتحقيقات الأولية.
وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية
وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت بأن المشتبه به أدين سابقا بارتكاب مجموعة من الجرائم من بينها السرقة والحيازة غير القانونية للمخدرات والأسلحة.
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