شرطة النرويج: حادث الدهس بالعاصمة لا يبدو إرهابيًا

أعلنت وكالة الأمن الداخلي في النرويج، اليوم الأربعاء، أن حادث دهس شخصين بسيارة إسعاف مسروقة بالعاصمة أمس لا يبدو حادثًا إرهابيًّا، وفقا للتحقيقات الأولية.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية

أنه عثر داخل السيارة على مسدس ومخدرات ومسدس رشاش من طراز "عوزي"، وألقت الشرطة القبض على منفذ الهجوم وهو نرويجي الجنسية 32 عاما بعدما أصاب طفلين .. وتمكنت الشرطة من إيقافه بعدما أطلقت النيران على إطارات السيارة وصدمتها.وكانت تقارير إعلامية محلية قد أفادت بأن المشتبه به أدين سابقا بارتكاب مجموعة من الجرائم من بينها السرقة والحيازة غير القانونية للمخدرات والأسلحة.