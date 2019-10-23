احتكاكات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين بعد محاولات فتح الطرقات

يحاول الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، فتح الطرقات التي أقفلها المحتجون في مختلف المناطق اللبنانية، عبر التفاوض مع المحتجين، وقد شهدت بعض المناطق احتكاكا بين عناصر الجيش والمتظاهرين، وفقًالموقع روسيا اليوم.
وأفادت المصادر عن سقوط بعض الجرحى خلال الاحتكاكات بين الجيش اللبناني والمتظاهرين.
وتركز الاحتكاك بين الجيش والمحتجين في منطقة جلالديب في المتن جبل لبنان، وفي منطقة الزوق- كسروان، حيث تشكل النقطتين الشريان الحيوي الذي يربط بيروت بالشمال.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام منذ بعض الوقت بأن الجيش اللبناني عمد إلى إقفال كل المداخل إلى ساحة الشهداء وسط بيروت.
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