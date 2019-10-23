جونسون: الحادث المأساوي في "إسكس" أصابني بالصدمة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن صدمته بعدما أعلنت الشرطة العثور على 39 جثة في حاوية بمقاطعة إسكس في وقت سابق، اليوم الأربعاء.

وكتب جونسون على موقع "تويتر": "إن الحادث المأساوي في إسكس "أصابني بالصدمة".

وأضاف :"أطلع على المستجدات بصورة منتظمة، وتعمل وزارة الداخلية بصورة وثيقة مع شرطة إسكس لنعرف ما حدث بالضبط".

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وأعرب عن خالص تعازيه لذوي الضحايا.