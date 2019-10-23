كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الهندية تعلن مقتل 3 متشددين في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الشرطة الهندية، إن القوات الحكومية قتلت قائدا متشددا بارزا وزميليه في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.

وأضاف قائد الشرطة ديلباغ سينغ، أـن حامد ليلاري ومعاونيه قتلوا مساء الثلاثاء في معركة بالأسلحة النارية اندلعت بعد أن شنت قوات الأمن الهندية عملية لمكافحة التمرد في جنوب منطقة أوانتيبورا.

وتابعت الشرطة، أن ليلهاري أصبح قائد عمليات " أنصار غزوات الهند"، إحدى الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، بعد أن قتلت القوات الهندية أحد كبار المتشددين، ذاكر موسى، العام الماضي.

يقول سينغ إن المجموعة قد تم القضاء عليها في كشمير بعملية القت التي وقعت يوم الثلاثاء.

كشمير مقسمة بين الهند وباكستان، لكن يطالب بها كلاهما.

تقاتل جماعات المتمردين في كشمير منذ عام 1989. وقد رفضوا مرارًا وتكرارًا وجود جماعات خارجية، بما في ذلك تنظيم القاعدة.