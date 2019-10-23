كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تحذر الأكراد من مواجهة الجيش التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء، قوات حماية الشعب الكردية السورية من أنها ستواجه مزيدًا من الصراع المسلح مع تركيا إذا لم تمتثل لاتفاق روسي تركي يدعو إلى انسحابها من كامل الحدود الشمالية الشرقية لسوريا مع تركيا.

وجاء تحذير موسكو قبل فترة وجيزة من بدء قوات الأمن الروسية والسورية الإشراف على نقل مقاتلي وحدات حماية الشعب والأسلحة على بعد 30 كيلومترا على الأقل (19 ميلًا) إلى سوريا، بموجب الاتفاق الذي أبرمه الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان.

وأضافت أن الانسحاب الكامل من وحدات حماية الشعب من شأنه أن يمثل انتصارًا لأردوغان، الذي شن هجومًا عبر الحدود في 9 أكتوبر؛ لطرد القوات الكردية من الحدود وإنشاء "منطقة آمنة" لعودة اللاجئين السوريين.

ويؤكد الاتفاق، الذي تم توسيعه بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، على النفوذ المهيمن لبوتين في سوريا ويختم عودة قوات حليفه الرئيس بشار الأسد إلى شمال شرق سوريا للمرة الأولى منذ سنوات، من خلال تأييد نشر القوات السورية.

وبعد ستة أيام، ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع من الأرض بطول 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا، حيث تم نشر القوات الأمريكية لسنوات مع حلفائهم الأكراد السابقين.

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وتعكس هذه التغييرات الوتيرة المذهلة للتغيرات في سوريا منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب، انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، وهز التوازن العسكري عبر ربع البلاد بعد ثماني سنوات من الصراع وتجمد لفترة طويلة على الخطوط الأمامية.

ولم يرد قادة الميليشيات الكردية بعد على الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في روسيا، ولم يتضح على الفور كيف يمكن تنفيذ انسحابهم.

وقال بيان تركي روسي مشترك صدر بعد ست ساعات من المحادثات بين بوتين وأردوغان، إنهما سينشئان "آلية مراقبة وتحقق مشتركة" للإشراف على تنفيذ الاتفاقية.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكثر صراحة، قائلًا: "إذا لم تتراجع القوات الكردية، فسيتعين على حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية التراجع"، مضيفًا: "ستظل التشكيلات الكردية المتبقية تحت وطأة الجيش التركي".

