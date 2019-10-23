كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوافل روسية تعبر نهر الفرات وتصل مدينة عين العرب شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبرت الشرطة العسكرية الروسية، اليوم الأربعاء، نهر الفرات ووصلت مدينة عين العرب الحدودية شمال سوريا، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، أن قافلة من الشرطة العسكرية الروسية عبرت الساحل الشرقي للفرات واتجهت نحو الحدود التركية قرب مدينة عين العرب السورية تنفيذا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات سوتشي يوم الثلاثاء

وقد أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، أن لا يوجد موعد نهائي للدوريات العسكرية المشتركة مع روسيا في شمال سوريا

في حين قالت مصادر أمنية تركية إن أنقرة تعيد تقييم خطتها لإقامة 12 موقعا للمراقبة في شمال شرق سوريا وذلك بعد اتفاق مع موسكو يدعو لانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الحدودية.

تمكنت القوات الحكومية السورية، من السيطرة على قواعد عسكرية في شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت تقارير روسية، اليوم الأربعاء.

السيطرة على قواعد عسكرية أمريكية

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فقد سيطر الجيش السوري على قواعد عسكرية كانت القوات الأمريكية قد تركتها في وقت سابق، مع بدء العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن التلفزيون الروسي.

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار

وفي الأثناء، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا رغم تصعيد روسيا للضغط الدولي على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية "غير المقبولة" التي استمرت أسبوعا ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكرر أردوغان الأربعاء الزعم أن هدف الهجوم التركي في سوريا يتمثل في إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

وكانت تقارير روسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات الحكومة السورية سيطرت على أحياء في منبج والطبقة وعين عيسى والقامشلي والحسكة.