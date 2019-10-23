أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة للفترة الصباحية اليوم الأربعاء

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أخبار عاجلة الآن || العثور على 39 جثة بشاحنة في بريطانيا

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 23/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأعلنت الشرطة البريطانية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.

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