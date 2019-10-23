أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة للفترة الصباحية اليوم الأربعاء

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 23/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || العثور على 39 جثة بشاحنة في بريطانيا
عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.
وأعلنت الشرطة البريطانية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || سقوط جرحى من المتظاهرين في لبنان
أعلنت الوكالة الوطنية، صباح اليوم الأربعاء، إصابة متظاهرين اثنين أثناء تدخل الجيش اللبناني لفتح طريق جنوب بيروت، حسبما ذكرت قناة العربية.
ووفقا لمصادر إعلامية لبنانية، بدأ الجيش عملية واسعة لفتح الطرقات، وسط دعوات لإضراب عام في جميع أنحاء البلاد، في وقت لا تزال الحياة العامة والمرافق معطلة منذ أسبوع.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || رئيس الوزراء البريطاني يدرس إجراء انتخابات مبكرة
أيد المشرعون اليوم الثلاثاء مضمون صفقة انفصال جونسون، لكنهم رفضوا خطط السماح بثلاثة أيام فقط من النقاش قبل النظر النهائي في التشريع، قائلين إنه لا يوفر وقتًا كافيًا للتدقيق.