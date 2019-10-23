كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس زيمبابوي يوضح موقف بلاده من شراء الأسلحة الروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، أن زيمبابوي لا تسعى لشراء معدات عسكرية من روسيا ولكنها مهتمة بالتعاون في مجال صناعة الدفاع.

وقال "منانجاجوا"، قبل القمة الروسية - الأفريقية في سوتشي: "لا، ليس لدينا أي معدات عسكرية محددة نسعى إليها ولكننا مستمرون في التعاون".

وأوضح رئيس زيمبابوي، أنه يتوقع دفع الحوار بين روسيا وزيمبابوي خلال لقائه الثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة الروسية الإفريقية في سوتشي.

يفتتح المنتدى الذي يستمر يومين في 23 أكتوبر. ووفقًا لمساعد الكرملين يوري أوشاكوف، سيشارك 43 من قادة الدول الإفريقية في هذا الحدث.

في يناير، عندما جاء إلى روسيا لحضور أول لقاء له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد رئيس زيمبابوي، أن بلاده تخطط لمواصلة تعاونها الدفاعي والأمني مع روسيا، لكن عليها أولاً أن تجمع الأموال لشراء أسلحة روسية "حديثة".

وقال، إن زيمبابوي لا تملك المال لشراء نظام دفاعي باهظ الثمن، ولكن ربما تتجه إلى روسيا بمجرد أن تكسب المزيد من الوسائل الاقتصادية لشراء ما تريد.

رئيس زيمبابوي يرفض الوساطة الخارجية للنزاعات الداخلية

وشدد رئيس زيمبابوي على أنه: "في نهاية المطاف مشاكل زيمبابوي هي زيمبابوية وستحتاج إلى حلول زيمبابوية".

وصرح "منانجاجوا"، بأنه إذا دعت الضرورة، فإن بلاده ستطلب من مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي المكونة من 16 دولة المساعدة قبل اللجوء إلى الاتحاد الأفريقي.

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وأشار الرئيس الزيمبابوي، إلى أنه: "لكن في الوقت الحالي، لم نواجه أي مشاكل لا يمكننا التغلب عليها نحن الزيمبابويين".

يأتي هذا البيان، بعد دعوة حركة التغيير الديمقراطي، الائتلاف الرئيسي لأحزاب المعارضة في زيمبابوي، في أغسطس إلى وسيط مستقل يتدخل لحل خلافه مع الحكومة بشأن كيفية حل الأزمة الاقتصادية في البلاد بعد رفض إجراء محادثات مباشرة.

لقد كان اقتصاد زيمبابوي في حالة ركود، حيث تلقي الحكومة باللوم على عقود من العقوبات الغربية. تفاقمت الأزمة الاقتصادية بسبب الجفاف الشديد هذا العام، حيث يعاني ثلث سكان الريف من انعدام الأمن الغذائي، وفقاً للأمم المتحدة.

شركات تعدين روسية تقوم بالتنقيب في زيمبابوي

واصل رئيس زيمبابوي بالقول، إن الشركات الروسية قد أعربت عن اهتمامها بالتعدين عن الذهب في زيمبابوي وبعضها قد قام بالفعل بأعمال الاستغلال في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

وأوضح "منانجاجوا": "لدينا أيضًا بعض الشركات الروسية المهتمة بالتعدين عن الذهب، وقد قامت بالفعل بالتنقيب وحددت العديد من الأماكن التي ستذهب فيها إلى مناجم الذهب".

استذكر الزعيم الزيمبابوي، أن شركة روسية قد شاركت بالفعل في تعدين البلاتين في زيمبابوي، وأكد أنه يود أن يرى المزيد من هذا القبيل.

وقال: "شركة تعدين روسية تقترب من مناجم البلاتين. نحن سعداء للغاية أن هذا يحدث الآن لكننا نريد المزيد والمزيد من الشركات الروسية أن تأتي إلى زيمبابوي".

يتذكر رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا أن "الروزا"، وهي مجموعة روسية من شركات التعدين التي تقيم أعمال في زيمبابوي، قامت بالفعل بأعمال التنقيب في أحد مواقع التعدين القريبة من هراري.