كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العثور على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عثرت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس، وفقًا لما ذكرته وكالة سبوتنيك.

وأعلنت الشرطة البريطانية، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن وزير الداخلية البريطاني، قال إن "الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".

وفي سياق منفصل، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بأن "جونسون" يريد الموافقة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، محذرًا المشرعين من أن الحكومة لن تجري تصويتًا على الاتفاق إذا حاول المشرعون تغييره.

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بعد رفض التصويت المباشر بنعم أو لا على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم السبت لأن المشرعين صوتوا بدلاً من ذلك لتأجيل هذا القرار، يريد "جونسون" إعادة المحاولة اليوم الاثنين.

وكما جاء بوكالة "رويترز"، لا يمكن إجراء التصويت إلا بموافقة الرئيس جون بيركو، الذي قد يقرر أنه يخالف القواعد الخاصة بذلك لأن البرلمان نظر بالفعل في اقتراح بالموافقة على الصفقة.

وقال المتحدث للصحفيين: "سيتم المضي قدمًا في التصويت المجدي إذا سمح المتكلم بذلك وإذا لم يتم اختيار تعديلات من شأنها أن تجعل التصويت بلا فائدة. ليس هناك فائدة من التصويت بلا معنى، فإن الحكومة ستسحب الاقتراح".

وأكد أنه بدأ التحقيق في جريمة القتل، بعد العثور على الجثث بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، مضيفا أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.