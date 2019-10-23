أول تحرك للاتحاد الأوروبي بشأن تأخير البريكست

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قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك: "إن على زعماء الاتحاد الأوروبي تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقف رئيس الوزراء بوريس جونسون تشريعا بشأن اتفاقه بعد هزيمة برلمانية، في الوقت الذي تدور فيه بريطانيا نحو انتخابات محتملة لكسر الجمود.

ومع اقتراب الساعة من الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا في 31 أكتوبر، يظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الميزان، حيث يناقش المشرعون المنقسمون متى وكيف وحتى وما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك لأكثر من ثلاث سنوات منذ استفتاء عام 2016.

وفي يوم آخر من دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مقر وستمنستر البالغ من العمر 800 عام، منح المشرعون جونسون أول انتصار برلماني كبير لرئاسته للوزراء من خلال الإشارة إلى دعمهم لصفقته في عقبة تشريعية مبكرة.

ويرى جي بي مورجان أن جونسون يمر بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا تم إعطاؤه تأجيل خروج قصير من خروج بريطانيا

ولكن تم حجب ذلك بعد دقائق فقط عندما هزمه المشرعون في جدوله الزمني لتسريع التشريع من خلال مجلس العموم في غضون ثلاثة أيام فقط، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستوقف العملية التشريعية.

وأوصى تاسك في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بتأجيل قادة الدول الـ 27 المتبقية.

وقال على تويتر: "لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، سأوصي الاتحاد الأوروبي 27 بقبول طلب المملكة المتحدة بالتمديد".