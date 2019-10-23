كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تحرك للاتحاد الأوروبي بشأن تأخير البريكست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومع اقتراب الساعة من الموعد النهائي لمغادرة بريطانيا في 31 أكتوبر، يظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الميزان، حيث يناقش المشرعون المنقسمون متى وكيف وحتى وما إذا كان ينبغي أن يحدث ذلك لأكثر من ثلاث سنوات منذ استفتاء عام 2016.
وفي يوم آخر من دراما خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مقر وستمنستر البالغ من العمر 800 عام، منح المشرعون جونسون أول انتصار برلماني كبير لرئاسته للوزراء من خلال الإشارة إلى دعمهم لصفقته في عقبة تشريعية مبكرة.
ويرى جي بي مورجان أن جونسون يمر بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا تم إعطاؤه تأجيل خروج قصير من خروج بريطانيا
ولكن تم حجب ذلك بعد دقائق فقط عندما هزمه المشرعون في جدوله الزمني لتسريع التشريع من خلال مجلس العموم في غضون ثلاثة أيام فقط، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستوقف العملية التشريعية.
وأوصى تاسك في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء بتأجيل قادة الدول الـ 27 المتبقية.
وقال على تويتر: "لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، سأوصي الاتحاد الأوروبي 27 بقبول طلب المملكة المتحدة بالتمديد".
والآن يتعين على بقية الكتلة أن تقرر ما إذا كان يجب تحديد موعد 31 أكتوبر النهائي حتى نهاية يناير كما طلب جونسون في خطاب أجبره المشرعون البريطانيون على إرساله يوم السبت.
وقال مصدر دبلوماسي: "أن فرنسا مستعدة لمنح بضعة أيام إضافية لتسهيل تصويت البرلمان لكنها تستبعد أي تمديد يتجاوز ذلك".
وكان جونسون يأمل في جعل طلب التأجيل غير ضروري من خلال تمرير قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة كافية للمغادرة في الوقت المحدد. وقال مصدر في مكتبه في داونينج ستريت إن هناك حاجة الآن إلى انتخابات جديدة.
وقال المصدر: "إذا وافقت بروكسل على تأخير البرلمان، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تسير بها البلاد هي الانتخابات".
وفي يوم الثلاثاء، صوّت المشرعون بأغلبية 329 صوتًا مقابل 299 صوتًا لصالح القراءة الثانية للتشريع الخاص بصفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - ما زال لا يوجد ضمان للنجاح حيث يمكن تعديل مشروع القانون من قبل المشرعين الذين يريدون إجراء تغييرات.
ثم عارضوا بأغلبية 322 صوتا مقابل 308 أصوات جدول زمني ضيق للغاية لجونسون.
وقال جونسون أمام البرلمان: "يجب أن أعرب عن خيبة أملي لأن مجلس النواب صوت مرة أخرى لصالح التأخير".
وقال جونسون بعد التصويت البرلماني: "سأتحدث إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول نواياهم، حتى يتم التوصل إلى قرار سنوقف هذا التشريع".
وأضاف: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، وستظل سياستنا أنه لا ينبغي لنا تأخير".
وانخفض الجنيه الإسترليني = 0.6 ٪ إلى 1.2881 دولار، بعيدا عن أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف الشهر الذي سجله في وقت سابق من الجلسة بسبب التفاؤل بشأن الصفقة.
ورحب رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار بالتصويت لصالح تشريع جونسون.
وقال فارادكار: "سننتظر الآن المزيد من التطورات من لندن وبروكسل حول الخطوات التالية بما في ذلك الجدول الزمني للتشريع والحاجة إلى التمديد".
وقبل التصويت، حذر جونسون البرلمان من أنه إذا فرض تأخيرًا حتى يناير، فإنه سيتخلى عن محاولته للتصديق على الصفقة والدفع لإجراء انتخابات، تحت شعار "سنحقق البريكست".
في بيانه بعد التصويت، لم يذكر جونسون الانتخابات. وسوف يحتاج إلى دعم البرلمان لاستدعاء واحدة.
ودعا زعيم حزب العمل المعارض جيريمي كوربين جونسون للعمل مع أطراف أخرى لضمان جدول زمني معقول لمناقشة الصفقة. ويتوقع البعض في حزب العمل تمديدًا قصيرًا، مع حل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن ثم إجراء انتخابات في غضون أشهر.