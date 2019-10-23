كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل شخص جراء الأمطار الغزيرة في شمال شرق إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الاسبانية، إن رجلًا مات وفقد شخصان إثر هطول أمطار غزيرة في منطقة كاتالونيا الشمالية الشرقية في إسبانيا.

ذكرت الشرطة الإقليمية الأربعاء، أنها عثرت على جثة رجل على شاطئ بعد ساعات من الإبلاغ عن اختفائه من بلدة قريبة.

وقال رجال الاطفاء الاقليميون انهم يبحثون عن امرأة عجوز وابنها كانوا يقيمون في منزل جاهز في فيلافيرد وهي بلدة صغيرة قريبة من برشلونة.

وقالت السلطاتـ إن هطول الأمطار تسبب في انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر على نحو 20 ألف شخص.

وأضافت الشرطة أنه انهار نحو 40 طريقا في المنطقة حيث انفجرت عدة انهار على ضفافها وغمرت المياه الشوارع القريبة.

لقي سبعة أشخاص مصرعهم في فيضانات في إسبانيا في سبتمبر.

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