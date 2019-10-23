كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قتيلان وعشرات الجرحى في مظاهرة احتجاجية في كشمير الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى مدنيان مصرعهما وأُصيب أكثر من 80 آخرين بجروح خلال مظاهرة احتجاج فى مظفر أباد عاصمة كشمير، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

كما نظمت مظاهرات احتجاج مماثلة في منطقة جيلجيت بالتستان.

وحسبما أوردت وكالة "سبوتنيك"، تحولت مظاهرة "مؤيدة للحرية" في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية للاحتجاج على غزو القوات الباكستانية في المنطقة قبل 72 عامًا، إلى أعمال عنف يوم الثلاثاء.

على مدار الـ 72 عامًا الماضية، احتفل شعب كشمير الخاضع لإدارة باكستان في 22 أكتوبر "باليوم الأسود" كما كان في يوم 1947، واستخدم الجيش الباكستاني القبائل لغزو ولاية جامو وكشمير التي لم تكن مقسمة في ذلك الوقت.

عندما تجمع الناس لحشد الثلاثاء، لجأت الشرطة المحلية إلى المواجهة بالعصي واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهندية (ANI) ووسائل الإعلام الأخرى.

وقعت الاحتجاجات في مدينة مظفر آباد في نفس اليوم الذي قام فيه الجيش الباكستاني بإحضار الدبلوماسيين الأجانب إلى المنطقة لإقناعهم بعدم وجود معسكرات إرهابية على الأراضي الباكستانية وتقارير مضادة من جانب الهند المجاورة ودول أخرى.

أخذ شريحة من مستخدمي الإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن العنف وانتقاد السلطات الباكستانية.

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في وقت لاحق من اليوم، داهمت الشرطة نادي مظفر آباد الصحفي، حيث كان ممثلو التحالف الوطني لشعب جامو وكشمير يطلعون وسائل الإعلام. واجهت الشرطة الصحفيين بالعصي بل وكسرت معدات التسجيل الخاصة بهم في المكان.

وبصرف النظر عن المسيرة، نظمت الاحتجاجات والندوات على ضوء الشموع في جميع أنحاء كشمير التي تحتلها باكستان وجيلجيت بالتستان وأجزاء أخرى من باكستان.

ومن جانب آخر، خرجت مظاهرة حاشدة في إقليم كشمير المحتلة ضد الاحتلال الهندوسي، وقامت القوات الهندية بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب وإطلاق النار والغاز المسيل للدموع، كما أوردت وسائل إعلام.

وتداول نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فيديو يظهر قيام القوات الهندوسية بالاعتداء المبرح على المتظاهرين.

جدير بالذكر قامت السلطات الهندية يوم 5 أغسطس الماضي، بإلغاء بنود المادة 370 من الدستور التي تمنح الحكم الذاتي لـ”جامو وكشمير”، بزعم أن الحكم الذاتي زاد من تطلعات السكان الانفصالية.

كما فرضت نيودلهي، حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، وهو ما زاد من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.