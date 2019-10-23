عقوبات ثقيلة تنتظر بلهندة بعد سلوكه أمام ريال مدريد وجماهير علاطة سراي تطالب بطرده

بات يونس بلهندة، لاعب المنتخب المغربي، المحترف في صفوف فريق غلاطة سراي التركي، مهدد بعقوبات ثقيلة من طرف إدارة النادي البرتقالي، وذلك بسبب سلوكه في مباراة أمس الثلاثاء، أمام ريال مدريد، في ثالث مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقام مدرب الفريق التركي، فاتح تريم، بتغبير يونس بلهندة، في الدقيقة 66، فتعرض لوابل من صافرات الاستهجان من طرف جماهير فريقه، انتقادا للأداء الذي قدمه، خاصة في الجولة الثانية، وهو الأمر الذي. رد عليه بلهندة بالسب والشتم، والتلفظ بكلمات نابية.

وحسب تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، فإن إدارة النادي تتجه إلى توقيف بلهندة لعدة مباريات، بسبب سلوكه مع الجماهير، مع غرامة مالية ستكون ثقيلة، وذلك بعد إحالته على المجلس التأديبي للنادي، هذا في الوقت الذي تطالب فيه الجماهير بطرده بشكل نهائي.

وليست هذه هي المرة الأولى، التي يدخل فيها بلهندة في ملاسنات مع الجماهير، إذ سبق وأن حدث الأمر نفسه، في مرة سابقة خارج الملعب، غير أن إدارة النادي والمدرب فاتح تريم، مصران على الاحتفاظ بخدماته، بعد تألقه في الفترة الأخيرة.