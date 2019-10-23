بدأ مراسم تنصيب الرئيس التونسي الجديد.. ومورو يخص المغرب بترحيب خاص -مباشر

وصل الرئيس التونسي المنتخب قيس السعيد قبل قليل إلى مقر مجلس نواب الشعب حيث انطلقت مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد وأداءه اليمين الدستورية أمام البرلمان، بحضور عدد كبير من ممثلي الحكومات العربية والغربية.

وكان رئيسا مجلس النواب الحبيب المالكي، ومجلس المستشارين حكيم بنشماش، قد حلا بتونس مساء أمس الثلاثاء، لتمثيل الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس التونسي الجديد.

وخص عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة، الذي يترأس جلسة تنصيب السعيد، ممثلي المغرب بترحيب خاص، معتبرا أن حضورهم يمثل دفعة للمغرب الكبير.

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وتم انتخاب السعيد في 13 أكتوبر الأول بنسبة 72,71 بالمئة مقابل 27,29 بالمئة لمنافسه في الجولة الثانية نبيل القروي.

ويمثل الرئيس التونسي الجديد، أستاذ القانون الدستوري، لدى شريحة واسعة من التونسيين رجل الصرامة و”النظافة” والذي يقدم نفسه كمستقل.