وزير الدفاع العراقي: القوات الأميركية ستنسحب خلال أسابيع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الدفاع العراقي، نجاح الشمري، اليوم الأربعاء، إن القوات الأميركية المنسحبة من سورية إلى العراق ستغادر بلاده خلال أربعة أسابيع.

ويكتسب تصريح وزير الدفاع العراقي أهميته نظرا لتوقيته، حيث أنه يأتي بعيد اجتماع بوزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الذي وصل العراق لمناقشة هذه المسألة.

وأضاف الشمري، بحسب "أسوشيتد برس"، أن القوات الأميركية المنسحبة من سورية تصل إلى العراق، ومن هناك ستتوجه إما إلى الكويت أو قطر أو الولايات المتحدة.

وكان الجيش العراقي قد ذكر يوم أمس، الثلاثاء، في بيان أن جميع القوات الأميركية التي انسحبت من سورية لديها تصريح لدخول إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في شمالي العراق، ومن ثم يتم نقلها من هناك.

وكان إسبر قد وصل العراق، صباح اليوم، بينما تواصل القوات الأميركية الانسحاب من سورية إلى العراق، لمناقشة مسألة القوات الأميركية التي يجري سحبها من سورية، والدور الذي يقوم به العراق في هذا الشأن.