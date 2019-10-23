شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تلزم المدارس الأهلية والحكومية بإب بفعاليات طائفية بذكرى المولد النبوي والان مع التفاصيل

تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية بمحافظة إب وسط اليمن استغلالها لمؤسسات الدولة ومرافقها المختلفة لتحقيق أجندتها الطائفية والفكرية.

وقالت مصادر تربوية إن مليشيا الحوثي تكثف ضغوطها على المدارس الحكومية والأهلية لتنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات الطائفية في مختلف مديريات المحافظة تحت مسمى "ذكرى المولد النبوي".

وأصدرت مليشيا الحوثي عبر مكتب التربية بمحافظة إب تعاميم عدة لمدراء المدارس والمراكز التعليمية بضورة تنفيذ أنشطة وفعاليات ومسابقات عدة بذكرى المولد النبوي، موكدة على ضرورة التنسيق مع القسم التربوي التابع للمليشيا في كل المديريات لتنفيذ تلك الأنشطة ومتابعتها.

وطالبت المليشيا من مدراء المدارس توثيق تلك الأنشطة وإيصالها للجهات المعنية لدى المليشيا، بالإضافة إلى إخبار المليشيا بمن يرفض تلك الأنشطة أو المشاركة فيها، لتتخذ بحقهم إجراءات عقابية بحسب المصادر التربوية.

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وفرضت المليشيا على مدراء المدارس تنفيذ وقفات إحتجاجية عدة مؤيدة للإنقلاب في مدارس إب، وبحضور قيادات حوثية.

وألزمت المليشيا مدراء ومديرات المجمعات والمدارس الحكومية والاهلية والمدارس المحورية في عزل المديرية بتزيين المدارس بالأعلام الخضراء والعبارات والملصقات الطائفية، واشراك مجلس الاباء والامهات بالمدارس بالمشاركة في تزيين المدارس، وعمل اذاعات مدرسية عن المولد النبوي ابتداء من يوم السبت القادم، وعمل محاضرات حوثية في طابور الصباح تمتدح قيادة مليشيا الحوثي.

وبحسب التعميم الذي حصلنا على نسخة منه فقد أجبر كل مدرسة بتنفيذ حفل مصغر بالمولد النبوي يتم فيها إستدعاء مشرف المليشيا بالمديرية وقيادات حوثية وتوثيق الفعالية إعلاميا.

وأضاف التعميم ملزما مدراء المراكز التعليمية والمدارس بضرورة الحشد لفعاليات مركزية ستقيمها المليشيا في مركز المديرية والمحافظة، فضلا عن إقامة أنشطة رياضية بهذه المناسبة