شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بتعز: سنتخذ اجراءات حازمة ضد كل من يقوم بالإعتداء على المؤسسات التعليمية والان مع التفاصيل

أكد الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز بأن السلطة المحلية ستتخذ اجراءات حازمة ضد من يقوم بالاعتداء على المدارس والمدرسين والمؤسسات التعليمية بشكل عام كون تلك الاماكن التعليمية مقدسة والمدرسين رسل علم ومحبة وسلام والمدارس منارة للتعليم .

جاء ذلك خلال وصوله مع مدير عام مديرية صبر الموادم العقيد جميل الرامسي الى منزل الاستاذ بكيل أحمد ناصر في المديرية والذي يعمل مدرسا في مدرسة الوحدة بمديرية صبر الموادم للاعتذار له جراء اعتداء طاله من إدارة المديرية حيث سيتم عمل وصله للمدرسة الذي يعمل بها ، يوم غدا الاربعاء ردا لاعتباره ومكانته التربوية وللعملية التعليمية برمتها.

وشدد جامل بأنه لايحق لاي شخص أيا كان مقامه الاعتداء او التطاول على المدرسين مهما كانت المبررات ويجب على الجميع احترامه، والتعامل الحسن معهم في حال وجود أخطاء أو مخالفات أو تجاوزات وفقا للقانون وبالطرق الرسمية تقديرا لمكانتهم بين اوساط المجتمع.

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عقب ذلك توجه وكيل المحافظة الى مدرسة معاذ بن جبل بسوق الصميل بمديرية القاهرة، تجاوبا مع بلاغ إدارة المدرسة وادارة المديرية في اعتداء طال المدرسة من قبل أفراد يتبعون القوات الخاصة المتمركزة في سوق الصميل حيث التقى بالأمين العام بمديرية القاهرة الاستاذ عبدالملك أمين وإدارة المدرسة الذين اطلعوه على موضوع الاعتداء الذي طال المدرسة يوم أمس لمعرفة اسبابه وضبط المعتدين.

واكد جامل على أن السلطة المحليه لن تتهاون في مثل هذه السلوكيات والتصرفات الخارجة عن القانون والذي تسيئ لسمعة تعز وأبنائها المثقفين، مشيرا بأنه سيتم التواصل مع قائد القوات الخاصة في المخافظة والجهات المعنية لضبطهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل من يقوم بالاخلال بواجباته ويسيئ لمهنة ودور المؤسسة العسكرية والأمنية الرئيسية المتمثملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المحافظة.

كما قام الوكيل جامل بعد ذلك بزيارة الي مجمع صينة للأمومة والطفولة بمديرية المظفر، للاطلاع علي سير العمل في المجمع والخدمات الصحية الذي يقدمها للمواطنين، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالقطاع الصحي والتنسيق مع المنظمات الدولية المهتمه بالطفولة لدعم الأمومة والطفولة وتسهيل عملها في المحافظة.