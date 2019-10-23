شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار إعلامي: تدخل إيران وحزب الله بالقتال في سوريا والعراق واليمن يؤثر على لبنان والان مع التفاصيل

أكد المتحدث للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن ما يؤثر سلباً على لبنان تدخل حزب الله بالقتال في سورية واليمن والعراق وغيرها، لأنه يؤثر على لبنان وعلاقاته مع الدول العربية والمجتمع الدولي.

وذكر بشارة خيرالله المتحدث والمستشار الإعلامي للرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في تصريح نشرته صحيفة "الرياض" الصادرة اليوم الأربعاء بأن الأخير يؤيد المطالب الشعبية والإصلاحات، وهو بجانب مطالب الشعب اللبناني، وأن المطالبات الشعبية التي تشهدها لبنان تاريخية بوحدة الصف اللبناني، حيث إن هناك التفاف بين كافة المكونات بين أبناء الشعب اللبناني.

وأكد خيرالله أن الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري غير كافية، لأنها تأخرت كثيراً فكان يجب أن تصدر قبل التحرك الشعبي، وهذه الإصلاحات عملياً تحتاج إلى موافقة من مجلس النواب وليس الحكومة فقط هي من تقرر ذلك.

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وتابع: نحن مطلبنا هو مطلب موحد يرتكز على بناء أفضل العلاقات مع الدول العربية، وليس تخريب العلاقات عبر السياسات التي تأخذ لبنان عبر محاور أخرى، ونرفض سياسة المحاور وندعي إلى نسج أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقية تحديداً المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، ولسنا مع الخروج إلى محور آخر إيراني بهذا المعنى، ونرفض سياسة المحاور التي يتبعها حزب الله في لبنان، ونرفض التدخل الإيراني وأي تدخل في الشأن اللبناني الداخلي.

مبيناً بأن نزول الشعب اللبناني للشوارع في بيروت وباقي المدن اللبنانية بهذه الأعداد الكبيرة هو حكماً بالمطلب الآخر، وليس مع خيارات حزب الله برئاسة حسن نصر الله.

وتابع المستشار الإعلامي قائلاً "جانب كبير من المتظاهرين من الطائفة الشيعية التي ترفض خطابات حسن نصرالله وتدخل إيران في الشأن اللبناني".

مشيراً إلى "أن لبنان قائم على الحرية واليوم يثبت ذلك ونأمل كل خير من ثورة الشعب المبنية على وحدة وطنية من مختلف المكونات اللبنانية والتي رفضت السياسات المدمرة التي انتهجها هذا الحزب"، لافتاً بأن المتظاهرين منهم من يطلب رحيل النظام، وهناك فريق آخر يطلب إصلاح النظام ومواجهة الفساد ومحاربته، وفريق ثالث يطالب بسيادة لبنان، ويطالب الحكومة أن تطلب من حزب الله وقف تدخله خارج لبنان،